Президент Зеленский наградил орденами главу Николаевской ОВА Кима и мэра Николаева Сенкевича

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №112/2022.

Виталия Кима наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Александра Сенкевича наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.

«За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков», - так обосновали награждение.

Также орденами Богдана Хмельницкого наградили главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, Донецкой ОГА Павла Кириленко, главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Орденами «За мужество» наградили мэров: Чернигова – Владислава Атрошенко, Новой Каховки – Владимира Коваленко, Херсона – Игоря Колыхаева, Сум – Александра Лысенко, Харькова – Игоря Терехова, Мелитополя – Ивана Федорова.