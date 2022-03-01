Жители временно оккупированных городов продолжают выходить митинги против «русского мира»

Украинцы из разных оккупированных населенных пунктов снова вышли на акции протеста против агрессора.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Известно, что днем ранее, 6 марта, в ряде городов Херсонской области прошли массовые митинги в поддержку Украины.

На следующий день, 7 марта, жители Херсонской области продолжают протестовать против российских оккупантов. Люди идут по проезжей части с украинской символикой в руках и выкрикивают лозунги «Путин х*йло» и «Слава Украине! Героям Слава!».

Митинги также проходят в пгт Новотроицкое и Новой Каховке.

В, граничащем с Крымом, пгт Чаплинка люди также вышли на митинги против «русского мира». Они выкрикивают знаменитые лозунги в поддержку Украины и придумывают новые: «Слава нации! П*зда Российской Федерации».

В то же время в оккупированном Старобельске Луганской области во время митинга жители под аплодисменты сняли флаг самопровозглашенной «ЛНР» и повестили флаг Украины.

Жители Мелитополя, Запорожской области, с украинскими флагами в руках поют государственный гимн Украины.

В свою очередь, в русские оккупанты с помощью автоматического оружия и гранат пытаются подавлять митинги.

Напомним, что 6 марта, несмотря на жестокие запреты, граждане России снова вышли на митинги с требованием прекратить военные действия на территории Украины.