В Минобразования рассказали, как будут работать школы, училища и университеты в военное время

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал об организации образовательного процесса в учебных заведениях в военное время.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Напомним, что с 24 февраля объявили каникулы минимум на две недели.

- В то же время мы отслеживаем и видим, что есть регионы, в которых ситуация спокойнее и они могут продолжить образовательную деятельность, - отметил Шкарлет.

Детским садам рекомендуется временно приостановить образовательный процесс.

Школам рекомендуют после завершения каникул организовывать работу в зависимости от конкретной ситуации: либо временно приостановить образовательный процесс, либо проводить его в дистанционной форме. Учащиеся из числа внутриперемещенных лиц могут временно посещать школы по месту пребывания.

В заведениях профтехобразования: теоретическую часть образовательной программы после завершения каникул рекомендуется организовать дистанционно. Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, её можно провести дистанционно или перенести на период после окончания военного положения.

Колледжам и университетам после окончания каникул также рекомендуется начать образовательный процесс в зависимости от ситуации в регионах, в дистанционном или смешанном формате.