В Словакию самостоятельно прибыл 11-летний украинский беженец

В Словакию самостоятельно прибыл 11-летний мальчик из Запорожья. Его мама была вынуждена остаться в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Словакии.

Мальчик перешел контрольный пункт на таможне в ночь на 6 марта. У ребенка был небольшой рюкзак и полиэтиленовый пакет. Номер телефона родственников, которые живут в Словакии и могут позаботиться о мальчике, записали у него на руке. Пограничники Словакии отметили, что молодой запорожец покорил их своей улыбкой, бесстрашием и решительностью – они были достойны настоящего героя.

Волонтеры на границе позаботились о парне: угостили теплым чаем, накормили, разместили в тепле, еще и упаковали продукты в дорогу. Затем путешественника довезли в Братиславу, где его встретили родственники. На следующий день, после удачного пересечения границы, мама парня Юлия записала видеообращение. Она отметила, что является вдовой и многодетной матерью.

- Я очень благодарна, что спасли жизнь ребенку, потому что рядом с моим городом – атомная станция, которую российские оккупанты обстреляли, и она горела. Я не могу оставить свою маму, потому что ей 84 года, и она не может сама передвигаться, – пояснила женщина.

Она добавила, что не имела другого выхода, кроме как посадить сына на поезд до границы со Словакией. Главной целью отчаянного поступка Юлии было доставить парня к родственникам в безопасность.