СБУ задержала нардепа Евгения Шевченко, который пытался сбежать из Украины, - СМИ

При попытке пересечения границы с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Шевченко доставили в Киев. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Избранный в парламент от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко стал одиозным благодаря симпатиям к режиму Лукашенко в Беларуси.

Шевченко самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом. Фракция «Слуга народа» ранее исключила Шевченко из своего состава.