Разведчик Киреев не был шпионом в переговорной группе, его убила не СБУ, - Офис Президента Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гибель разведчика Дениса Киреева не связана с переговорами Украины и России.

Об этом сообщает «Новое время».

В интервью российской журналистке Юлии Латыниной Подоляк сказал, что во время переговоров украинской и российской делегаций Киреев был консультантом «по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации», а не членом делегации, и его гибель не имеет отношения к работе делегации и переговорному процессу.

- Что касается [информации о том], что его якобы пристрелил кто-то из другой спецслужбы – это [информация] одновременно вышло на сотне Telegram-каналов российской направленности и у нескольких наших субъектов, которые традиционно поддерживали российскую направленность. Мы с этими ребятами в следственном формате поработаем, откуда они взяли и почему поддержали странную версию Российской федерации, - подчеркнул он.

В ответ на вопрос журналистки Подоляк уточнил, что Киреев был убит при исполнении обязанностей сотрудника ГУР Министерства обороны, «во время своей основной работы в Киеве», и «не был шпионом России в переговорной группе».

Дениса Киреева не было в официальном списке участников украинской делегации на переговорах с россиянами, но на фото и видео его видно за столом рядом с представителями Киева.

Ранее СМИ сообщили, что Киреева якобы застрелили при задержании сотрудники СБУ и что он подозревался в госизмене. Позже в ГУР Министерства обороны заявили, что Денис Киреев погиб, защищая Украину, во время выполнения спецзаданий.