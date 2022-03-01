В Турции встретятся главы МИД Украины и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД России Сергей Лавров договорились встретиться 10 марта в Турции.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Речь идет о первых возможных переговорах между главами внешнеполитических ведомств двух стран после того, как началось вторжение России в Украину.

О запланированной встрече, которую предполагается провести в курортном городе Анталье, сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и сказал, что примет в ней участие.

Дмитрий Кулеба заявил в субботу, что готов к переговорам с Лавровым, однако лишь в том случае, если они будут «содержательными». МИД России подтвердил план проведения встречи.

Как сообщает УНИАН, Кулеба 7 марта заявил, что Украина хочет прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Путиным.

- Мы давно хотели прямого разговора между Президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас. Наш Президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят, - сказал Кулеба.

Напомним, что Анкара, предлагавшая России и Украине посредничество, поддерживает хорошие отношения, как с Москвой, так и с Киевом. Вместе с тем она назвала российское вторжение в Украину неприемлемым, хотя и выступает против санкций в отношении России.