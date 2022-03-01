Журналисты нашли киевлянку, которая банкой консервации сбила подозрительный дрон

Журналисты нашли киевлянку Елену, которая сбила беспилотник, кинув в него банку консервированных помидоров.

Об этом сообщает издание «LIGA.Life».

Несколько дней подряд в соцсетях распространяют сообщения, будто бы в Киеве женщина сбила вражеский дрон банкой огурцов. Выяснилось, что женщина сбила дрон банкой помидоров, а не огурцов. Пока что неизвестно, кому принадлежал беспилотник, который пролетал возле её дома.

«Были сумерки, солнце еще не взошло. Елена сидела на балконе и курила: «Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание». До этого она ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, поняла: перед ней точно не птица».

«В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство, говорит женщина. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, потеряет время – дрон может скрыться. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом. Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила».

- Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах. Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка, - говорит женщина.

Затем вместе с мужем они обежали дом, растоптали остатки дрона и разбросали обломки по разным бакам с мусором. По мнению Елены, дрон запустили мародеры, которые таким образом ищут квартиры без хозяев.

Женщина работает в маленьком магазинчике бытовой химии в своем районе. Магазин принадлежит молодой паре, которая сейчас уехала из города.

- Новых поставок нет. Половину товаров уже продала. Если бы они были моими, раздала бы без денег. Бабушкам отдаю просто так, потому что где сейчас старушка что-то возьмет. Думаю, сейчас работа магазинчика – мой больший вклад, чем этот случай с дроном, – говорит она.

Дочь Елены – волонтер. Сын живет в Китае, откуда помогает украинцам деньгами.