Теперь «Zelenskiy pub»: популярный в Иерусалиме «Putin pub» сменил название в поддержку Украине

Популярный паб, который находится на улице Яффо в центре Иерусалима, сменил свое название. Владельцы заведения решили выразить свою поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому, поэтому сменили название. Теперь туристическая локация называется не «Putin pub», а «Zelenskiy pub».

Об этом в своем Twitter сообщил посол Израиля в Украине Майкл Бродский, передает NikLIfe.

«Паб «Путин» в Иерусалиме сменил название», — написал дипломат и опубликовал соответствующее фото.

Как оказалось, фамилия Путина исчезла с вывески заведения 25 февраля — на следующий день, после нападения России на Украину. Заведение пользуется популярностью среди русскоязычного населения Иерусалима и туристов.

После событий в Украине владельцы бара почувствовали, что им необходимо занять четкую позицию, поэтому они изменили название бара и убрали большую вывеску «Путин», которая была их торговой маркой в течение последних 15 лет.