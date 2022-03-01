Глава Николаевского облсовета опубликовала рекомендации для женщин с детьми, которые хотят временно выехать в Польшу

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала пособие для женщин, которые вместе с детьми временно выезжают в Польшу.
Об этом Замазеева сообщила в Telegram.
«Убегая от войны, которую развязала россия против Украины, и ракетных обстрелов мирных городов со стороны оккупантов, большое количество наших граждан решило уехать за границу. В основном, уезжают мамы с детишками, которым не просто сориентироваться в чужой стране».
«Общаясь с представителями Николаевских общин, я четко понимаю, что среди тех, кто принял решение ехать за границу, много и наших землячек с детишками. Большинство наших соотечественниц выезжают в дружественную Польшу. Убеждена, что брошюра, которую сейчас публикую, пригодится нашим мамам, которые с детьми были вынуждены покинуть свои дома! И в который раз призываю наших иностранных партнеров: закройте небо над Украиной! Дайте возможность нашим мамам с детьми не оставлять свои дома!» - отметила Замазеева.