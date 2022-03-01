Глава Николаевского облсовета опубликовала рекомендации для женщин с детьми, которые хотят временно выехать в Польшу

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала пособие для женщин, которые вместе с детьми временно выезжают в Польшу.

Об этом Замазеева сообщила в Telegram.

«Убегая от войны, которую развязала россия против Украины, и ракетных обстрелов мирных городов со стороны оккупантов, большое количество наших граждан решило уехать за границу. В основном, уезжают мамы с детишками, которым не просто сориентироваться в чужой стране».