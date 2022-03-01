«Николаевводоканал» устраняет утечку на улице Передовой – дома на ряде улиц до вечера останутся без воды

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08.03.2022 10:26

Во вторник, 8 марта, работники КП «Николаевводоканал» проводят аварийно-ремонтные работы по улице Передовой угол переулка Прорезной. В связи с этим, дома часть Ингульского района останется до вечера без воды.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Аварийно-ремонтные работы проводятся по причине утечки из-под земли.

Ориентировочно до 17.00 без водоснабжения будут проживающие по:
– улице Авангардной
– улице Чайковской
– улице Южной
– улице Железнодорожной
Приносим свои извинения за неудобства

Также без водоснабжения сейчас находятся горожане, проживающие на переулку Привольный. В результате боевых действий повреждена водопроводная сеть. Как только специалисты ГСЧС Украины в Николаевской области позволят проводить ремонтные работы, водоснабжение будет восстановлено.

    Фотофакт