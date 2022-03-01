«Николаевводоканал» устраняет утечку на улице Передовой – дома на ряде улиц до вечера останутся без воды

Во вторник, 8 марта, работники КП «Николаевводоканал» проводят аварийно-ремонтные работы по улице Передовой угол переулка Прорезной. В связи с этим, дома часть Ингульского района останется до вечера без воды.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Аварийно-ремонтные работы проводятся по причине утечки из-под земли.
Ориентировочно до 17.00 без водоснабжения будут проживающие по:
– улице Авангардной
– улице Чайковской
– улице Южной
– улице Железнодорожной
Приносим свои извинения за неудобства
Также без водоснабжения сейчас находятся горожане, проживающие на переулку Привольный. В результате боевых действий повреждена водопроводная сеть. Как только специалисты ГСЧС Украины в Николаевской области позволят проводить ремонтные работы, водоснабжение будет восстановлено.