В Сумах начался первый этап эвакуации населения

В Сумах во вторник, 8 марта, начался первый этап эвакуации населения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации», – отметил он.
Тимошенко также обнародовал видео, где видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами.
Напомним, что в Мариуполе дважды не произошла евакуация населения из-за российских оккупантов,несмотря на договоренности, продолжали обстрелы.
Также напомним, как купанты взорвали колеи в направлении Ирпеня – два вагона, предназначавшихся для эвакуации людей, сошли с рельсов.