В Сумах начался первый этап эвакуации населения

В Сумах во вторник, 8 марта, начался первый этап эвакуации населения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации», – отметил он.

Тимошенко также обнародовал видео, где видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами.

Напомним, что в Мариуполе дважды не произошла евакуация населения из-за российских оккупантов,несмотря на договоренности, продолжали обстрелы.

Также напомним, как купанты взорвали колеи в направлении Ирпеня – два вагона, предназначавшихся для эвакуации людей, сошли с рельсов.