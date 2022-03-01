В Николаев доставили еще партию гуманитарной помощи

Во вторник, 8 марта, из Ивано-Франковска в Николаев прибыл гуманитарный груз.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Сенкевич поблагодарил неравнодушных жителей Ивано-Франковска за помощь городу.

«Друзья, спасибо вам! Николаев этого никогда не забудет», - написал он .

«Спасибо всем, кто в эти дни сердцем и душой с Николаевом. Кто помогает нашему городу и присылает самое необходимое - продукты, одежду, медикаменты и средства гигиены», - добавил Сенкевич.

Он также написал, что желающие оказать помощь Николаеву могут обратится по номерам телефонов (WhatsApp, Viber, Telegram): 38(067)5121592 - Наталья; 38(050)6699696 - Сергей; 38(067)5111616 - Юрий.

Напомним, что ранее БСМП Николаева получила 5 тонн груза с гуманитарной помощью – ее передали бывшие врачи больницы из Германии и Польши