Кабмин разрешил регистрировать браки с военнослужащими без их личного присутствия

Кабинет министров упростил заключение браков с военнослужащими в их отсутствие при регистрации путем подачи заявления, заверенного руководителем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Постановление предусматривает, что в период военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха (невесты).

Детальнее в постановлении КМУ от 7 марта 2022 года №213 – «Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения».

Напомним, что двое николаевских полицейских во время войны поженились по упрощенной процедуре: «Поженились и сразу продолжили нести службу».