«Сильпо» ищет водителей категории «Е» для перевозки продуктов: «Чтобы предотвратить продовольственный кризис»

Компания «СИЛЬПО-ФУД» просит откликнуться на сотрудничество водителей категории Е с опытом работы и готовыми работать в условиях войны.

Соответствующее обращение опубликовано на странице Департамента городского головы Николаева.

Отмечается, что с учетом введения военного положения в Украине, полной мобилизации, сложных логистических условий и недостаточности персонала возникла проблема с нехваткой водителей.

«С целью предотвращения продовольственного кризиса и обеспечения возможности доставки продуктов питания и товаров первой необходимости в сети магазинов всех регионов страны руководство компании просит откликнуться на сотрудничество с ООО «СИЛЬПО- ФУД» водителей категории Е с опытом работы и готовыми работать», - сказано в сообщении.

Контакты для приглашения просим предоставлять по телефону: +380999030997 (мессенджеры) или по электронной почте g.yaremchuk@fozzy.ua