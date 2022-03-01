«Упаковали прямо на улице, сказали воевать»: В СБУ показали видео допроса пленного боевика «ЛНР»

В Службе безопасности Украины показали очередное видео допроса пленного оккупанта. Он рассказал, что его якобы забрали с улицы, служить якобы не хотел.

Соответствующее видео СБУ опубликовала в Facebook.

Боевик так называемой «ЛНР» рассказал, что на днях его якобы забрали с улицы, когда он вышел за продуктами, и якобы принудительно направили воевать.

– Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше, – сказал он .

– Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и скрывался. Стрелять не стрелял - потому что не умею даже, - утверждает боевик.

На вопрос о том, видел ли он нацистов и фашистов, о которых постоянно утверждает российская пропаганда, ответил отрицательно.