Украинцы, проживающие на оккупированных территориях, не собираются прогибаться под «русский мир» и снова вышли митинги

На 13-ый день войны, жители временно оккупированных украинских городов продолжают оказывать достойное сопротивление российским оккупантам.

Соответствующие фото и видео публикуют украинские Telegram-каналы.

Известно, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста.

Жители города Олешки выходят на улицу с украинскими флагами. Они требуют, чтобы те убирались прочь. На видеозаписях и кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что митингующие идут, неся в руках сине-желтые флаги и выкрикивают: «Слава Украине! Героям Слава!», «Олешки – это Украина!», а также «Путин ху*ло!» и «русский корабль, иди нах*й!».

«Оккупанты, валите домой!», - кричат украинцы.

Похожая ситуация сейчас развивается в Бериславе: люди собрались на центральной площади и митингуют «Берислав - це Україна».

Жители Каланчака выгнали российских омоновцев с дубинками.

Херсонцы выходят на акции протеста каждый день и не собираются сдаваться. Известно, что 6 марта, в ряде городов Херсонской области прошли массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. Протестовали Новая Каховка, Мелитополь, Каланчак, Геническ побил рекорд и организовал самый масштабный митинг за 30 лет. На следующий день жители Херсонской области снова вышли на акции протеста.

На митинг также вышли жители города Купянска, Харьковской области. Они собрались на площади возле здания администрации и митингуют «Купянск - це Україна». Они также выступили с просьбой к НАТО закрыть закрыть небо над Украиной.