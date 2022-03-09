Известная писательница Джоан Роулинг собрала $1,3 миллиона для пострадавших украинских детей

Британская писательница, автор серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг и ее благотворительный фонд Lumos собрали 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) для помощи украинским детям, которые пострадали от войны.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Я лично дополню пожертвования до одного миллиона фунтов стерлингов. Спасибо большое всем, кто уже сделал пожертвование, вы помогаете Lumos делать критически важную работу для наиболее пострадавших детей из Украины», - сообщила Роулинг.

За первые 11 дней войны, которую развязал в Украине президент рф владимир путин, погибли 38 детей. 71 ребенок получил травмы.

С начала развязанной Россией войны против Украины, из детских учреждений социальной защиты власти Украины эвакуировали 756 детей и опекунов. По словам представителей власти, дети эвакуированы в западные области Украины, а также в Германию, Румынию, Польшу, Италию.