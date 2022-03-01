Николаевские полицейские помогли женщине с детьми добраться с границы Херсонской области до безопасного места

Во вторник, 8 марта, николаевская полиция отозвалась на просьбу мужчины помочь вывезти в Николаев женщину с двумя детьми.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Населенный пункт, в котором находилась женщина, граничил с Херсонской областью, где в течение нескольких дней не прекращались активные боевые действия.
«На помощь женщине с детьми выехали начальник следственного отдела и его заместитель отделение полиции № 4 Николаевского райуправления полиции, территория обслуживания которого граничит с поселком», - сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас женщина и ее двое маленьких сыновей находятся в безопасности.
«Дмитрий Тесленко, Александр Олейник, спасибо вам за верность Присяге украинскому народу и человечность», - добавили в материале.
В свою очередь, сама женщин поблагодарила «своих героев» в Instagram.
Напомним, что 8 марта пограничники дарили цветы пойманным на попытке сбежать из Украины мужчинам-уклонистам.