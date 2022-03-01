Президент Зеленский наградил орденами и медалями николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами троих офицеров и двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Соответствующий указ №113/2022 от 7 марта размещен на сайте Главы государства.
В указе говорится, что военнослужащие отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
– полковник Андросов Алексей Иванович;
– полковник Мусиенко Сергей Николаевич;
– подполковник Тищенко Юрий Викторович.
Медалью «За военную службу Украине» награждены:
– младший сержант Гриценяк Николай Александрович»
– старший матрос Фортуна Вадим Александрович.