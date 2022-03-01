Президент Зеленский наградил орденами и медалями николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами троих офицеров и двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Соответствующий указ №113/2022 от 7 марта размещен на сайте Главы государства.

В указе говорится, что военнослужащие отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

– полковник Андросов Алексей Иванович;

– полковник Мусиенко Сергей Николаевич;

– подполковник Тищенко Юрий Викторович.

Медалью «За военную службу Украине» награждены:

– младший сержант Гриценяк Николай Александрович»

– старший матрос Фортуна Вадим Александрович.