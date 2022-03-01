В Николаеве готовят «неприкосновенный запас» продуктов на случай, если враг возьмет город в кольцо

Иллюстрация Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе формируют запас продуктов с длительным сроком хранения, который будут использовать, если российские захватчик возьмут город в кольцо.

Об этом он заявил во вторник, 8 марта, во время онлайн-эфира, передает «Преступности.НЕТ».

— Я хочу поблагодарить всем нашим иностранным друзьям и с западной Украины, которые высылают нам гуманитарные грузы. Часть мы раздаем людям, а часть – накапливаем, а именно продукты длительного срока хранения, для неприкосновенного запаса на случай, если нас возьмут в кольцо и мы могли пользоваться ими, - сообщил он.

Напомним, что Сенкевич заявил, что враг хочет взять Николаев в кольцо, но наши бойцы очень мотивированы и будут сражаться до конца.