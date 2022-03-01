Словакия с 9 марта запускает поезда для беженцев из Украины

Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Они начнут курсировать с 9 марта.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна над Тисоу - Кошице.

В УЗ напоминают, что со станции Чоп к станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.