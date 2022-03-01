Россияне активно перепродают еду из McDonald’s в ожидании закрытия сети кафе: «Насладись любимым вкусом, возможно, в последний раз»

В России перепродают еду из сети фаст-фуда McDonald’s, который прекращает работу в РФ.

Многочисленные объявления появились на сайте «Авито».

Отметим, в сети McDonald’s заявили, что уходят с России. В связи с этим во вторник, 8 марта, у входов в кафе образовались километровые очереди. Но люди на этом не остановились – многие, кому повезло купить фаст-фуд, начали его перепродавать. Многие объявления выглядят довольно комичными.

«Биг-тейсти, купленный вечером 08.03.2022 в 23:20. Один за 350».

«Соус 1000 островов. Насладись любимым вкусом, возможно, в последний раз».

«Кревети, купленные в маке, в 23:30. Еще теплые, отправлю курьером».

Таких объявлений появилось тысячи, и это только в одной Москве.

Напомним, из России ушли тысячи фирм, сетей ресторанов и магазинов с одеждой, автомобильных компаний. Закончили свою работу в РФ и практически все социальные сети. Список увеличивается каждый день.

Это если не учитывать санкции, которые отбросили экономику РФ на 20-30 лет назад и уже приводят к кризису. Также сложная ситуация в стране-агрессоре с долларом - его уже нельзя купить, а с валютных счетов разрешили снимать максимум до 10 тысяч долларов.