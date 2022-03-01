Николаевские больницы обеспечены инсулином, как минимум на месяц: «Запасов достаточно, не создавайте панику»

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заверила, что в городе нет проблем с инсулином.

Об этом она рассказала 9 марта, соответствующее видео опубликовано на страницу управления.

По ее словам, на днях в город поступила большая партия гуманитарного инсулина и сегодня он весь распределен по учреждениям здравоохранения.

— Это городская больница №1, 3, 4, 5, БСМП, вторая детская городская больница. Обратившись в эти учреждения через своего эндокринолога, вы получите инсулин. Запасов достаточно. Не создавайте панику. Мы будем пополнять запасы. За этим очень тщательно следят местные власти. Горожане обеспечены инсулином минимум на месяц так точно, - заявила Шамрай.

В частности, получить инсулин можно у своего лечащего эндокринолога и в аптеке «Медицина для Вас» по проспекту Центральному, 28.