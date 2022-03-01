Британия начала задерживать российские самолеты и запретила экспорт авиа-космических технологий в РФ

В середу, 9 марта, Великобритания марта усилила запрет на полеты российских самолетов и ввела новые торговые санкции.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

Теперь за полет или посадку любого российского самолета в Великобритании предусмотрена уголовная ответственность.

«Запрет включает в себя любой самолет, которым принадлежит, эксплуатируется или зафиксирован тем, кто связан с Россией или назначенными лицами или организациями, и будет включать право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией», - уточнили они.

В случае нарушения воздушного пространства Великобритании их разрешено задерживать.

По информации ВВС, после введенных новых санкций, один самолет в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире уже находится под следствием.

«Власти Великобритании задержали частный самолет, зарегистрированный в Люксембурге, чтобы выяснить, принадлежит ли он России, и доставили российского пассажира в Великобританию в нарушение санкций»,- сказано в сообщении.

В свою очередь The Telegraph выдвинул предположение, что самолет может быть связан с миллиардером Евгением Швидлером, другом российского олигарха Романа Абрамовича.

Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.

Напомним, что ранее