Британия начала задерживать российские самолеты и запретила экспорт авиа-космических технологий в РФ

В середу, 9 марта, Великобритания марта усилила запрет на полеты российских самолетов и ввела новые торговые санкции.
Об этом сообщается на правительственном сайте.
Теперь за полет или посадку любого российского самолета в Великобритании предусмотрена уголовная ответственность.
«Запрет включает в себя любой самолет, которым принадлежит, эксплуатируется или зафиксирован тем, кто связан с Россией или назначенными лицами или организациями, и будет включать право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией», - уточнили они.
В случае нарушения воздушного пространства Великобритании их разрешено задерживать.
По информации ВВС, после введенных новых санкций, один самолет в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире уже находится под следствием.
«Власти Великобритании задержали частный самолет, зарегистрированный в Люксембурге, чтобы выяснить, принадлежит ли он России, и доставили российского пассажира в Великобританию в нарушение санкций»,- сказано в сообщении.
В свою очередь The Telegraph выдвинул предположение, что самолет может быть связан с миллиардером Евгением Швидлером, другом российского олигарха Романа Абрамовича.
Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.
Напомним, что ранее