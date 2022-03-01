Российский оккупант сдался в плен и отдал свою форму – на допросе он сидел в свадебном костюме

Военнослужащий российской армии Александр Никануров отдал не только свое оружие, но и форму. На допросе СБУ сидел в свадебном костюме, который из сострадания ему дали украинцы.

Об этом сообщает СБУ.

По словам оккупанта, он служил в войсковой части 90600, на должности командира взвода связи. На территорию Украины прибыл в качестве командира разведвзвода.

- По приказу командира, зайти через границу на территорию Украины. Совершить марш в населённый пункт Бобровица (Черниговская область, - ПН), - сказал он.

Однако выполнить приказ группе российских оккупантов так и не удалось.

- Нас заблокировали, загнали в болото, где БТР застрял. Я принял решение сжечь БТР, собрать людей, все самое необходимое в рюкзаки и идти в сторону границы, домой. Потому что дальше продолжать идти не было смысла, я не знал куда.

После чего он с другими российскими оккупантами 4 дня шли по лесу при помощи карт и компаса, обходя при этом население пункты и не открывая по ним огонь.

После чего группу оккупантов задержали местные охотники и терроборона.

- Мы договорились со старшим огонь не открывать, сложили оружие и мирно сдались. Нас доставили в отделение полиции, там взяли все данные, соответственно форму у нас изъяли, выдали гражданскую одежду, - добавил он

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал солдат российской армии возвращаться в РФ, если они хотят сохранить себе жизнь.