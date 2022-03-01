Оккупанты совершили более 10 попыток покушения на жизнь Президента Зеленского, – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

- Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают, - рассказал Подоляк.

Также советник главы ОП акцентировал внимание на том, что с точки зрения безопасности он не может говорить о некоторых вещах: «Эти риски никуда не исчезли».

- Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны, - добавил Подоляк.

Напомним, ранее британское издание The Times сообщало, что с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения.