Предприятия «Укроборонпрома» работают сверхурочно и в несколько смен, поэтому ищут еще специалистов

Предприятия «Укроборонпрома» с начала наступления России на Украину работают круглосуточно. Поэтому возникла необходимость в специалистах, которые могут помочь предприятию обеспечивать нашу армию.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Указывается, что за тринадцать дней войны «Укроборонпром» передал оборонной и военной техники больше, чем за предыдущие полгода.

«Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой. В этой связи возникла большая потребность в специалистах», - говорится в сообщении.

Здесь можете ознакомиться с полным перечнем необходимых сотрудников.