В николаевских школах из-за войны продлили вынужденные каникулы еще на две недели

В Николаеве на две недели в связи с вторжением России на территорию Украины продлевают вынужденные каникулы в учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования.

Об этом сообщает Управление образования Николаевского горсовета.

Каникулы продлевают до 28 марта в целях безопасности участников образовательного процесса. Учреждения дошкольного и внешкольного образования города не работают.

Все изменения, которые будут происходить, и все решения, которые будут приняты относительно работы учебных заведений, горожане будут проинформированы с официальных страниц.