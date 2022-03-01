Николаев получил гуманитарную помощь с Рима и разных регионов Украины

В Николаев прибыли фуры с гуманитарным грузом из столицы Италии и разных украинских областей Украины.

Об этом сообщает Глава николаевского областного совета Анна Замазеева.

Из Рима в Николаев доставили большое количество детских вещей и памперсов, а также лекарственные препараты и средства гигиены.

В свою очередь, из Черкасс пришли продукты питания, а именно: мед, яблоки, картофель и другие овощи.

Николаев также продолжает получать фуры с продуктами питания из других регионов и от торговых сетей, среди них консервация, печенье, крупы, мука, сахар.

«Искренне благодарна всем, кто приобщился и помогает сейчас Николаевщине», - написала она.

Она уточнила, что гуманитарный штаб продолжает работать в режиме 24/7. А также акцентировала внимание на том, что будут делать запасы переносок и других принадлежностей, которые в последствии будут переданы военнослужащим на блокпостах.

Напомним, что ранее Сенкевич заявил, что в Николаеве готовят «неприкосновенный запас» продуктов на случай, если враг возьмет город в кольцо.