Стали известны лауреаты Шевченковской премии в кино, литературе и других видах искусства

В среду, 9 марта, Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко традиционно объявил победителей.
Об этом сообщает «Новое время».
В номинации «Киноискусство» победила режиссер Екатерина Горностай с фильмом «Стоп-Земля».
В номинации «Литературоведение и искусствоведение» победил Григорий Грабович с циклом статей «Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм».
В номинации «Литература» за роман «Доця» премию получила Тамара Горіха Зерня.
В номинации «Визуальное искусство» премию получил художник Никита Кадан с персональной выставкой «Камень бьет камень» и Тиберий Сильваши за инсталляцию «Крылья».
В номинации «Журналистика, публицистика» победил Николай Рябчук за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї».
В номинации «Театральное искусство» премию получили Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко и Валерия Ходос за спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.