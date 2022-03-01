Потерявшие жилье и имущество украинцы смогут оставить заявку на компенсацию в приложении «Дія»

В приложении «Дія» украинцы смогут зарегистрировать материальные убытки, которые они получили во время войны. Впоследствии пострадавшие смогут претендовать на компенсацию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- Ориентировочно через неделю в приложении «Дія» мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в «Дії». Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг, - заявил Шмыгаль.