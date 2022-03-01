Николаевцы оставили в квартире кошку в начале войны и уехали – бойцы областной стражи и полицейские пробили стену, чтобы животное можно было кормить

Бойцы Николаевской областной стражи вместе с полицией накормили кошку, которую хозяева оставили дома почти с начала войны. Для этого они проделали отверстие в стене квартиры.

Об этом сообщили в областной варте.

В Николаевскую областную варту поступило сообщение от граждан, которые рассказали, что у их соседей по улице Большая Морская уже несколько дней жалобно скулит кошка.

Оказалось, хозяева уехали 10 дней назад, бросив животное на произвол. Вместе с полицией удалось сделать отверстие в стене, через которое бойцы покормили кошку, и в дальнейшем у соседей и волонтеров будет возможность подкармливать домашнюю любимицу.