Николаевцы оставили в квартире кошку в начале войны и уехали – бойцы областной стражи и полицейские пробили стену, чтобы животное можно было кормить

Бойцы Николаевской областной стражи вместе с полицией накормили кошку, которую хозяева оставили дома почти с начала войны. Для этого они проделали отверстие в стене квартиры.
Об этом сообщили в областной варте.
В Николаевскую областную варту поступило сообщение от граждан, которые рассказали, что у их соседей по улице Большая Морская уже несколько дней жалобно скулит кошка.
Оказалось, хозяева уехали 10 дней назад, бросив животное на произвол. Вместе с полицией удалось сделать отверстие в стене, через которое бойцы покормили кошку, и в дальнейшем у соседей и волонтеров будет возможность подкармливать домашнюю любимицу.
«Хозяева, люди, оставайтесь людьми! Не бросайте животных! И при эвакуации сейчас пропускают, и в жилье принимают людей с животными! Им тоже нужна наша защита и забота!» – призывали в областной варте.