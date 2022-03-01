В Николаев из Ужгорода доставили партию медикаментов – мэр Сенкевич заявил о нехватке машин для доставки гуманитарных грузов

Городской голова Николаева Александр Сенкевич показал, какую партию медикаментов передали Николаеву из Ужгорода.

Об этом он рассказал в Телеграмм.

По его словам, город готовится. Николаевские защитники усиливают оборону, а гуманитарный штаб производит запасы продуктов питания и медикаментов. Также налаживают пути доставки гуманитарной помощи из разных городов Украины и мира.

«На фото – партия медикаментов из Ужгорода. Железной дорогой волонтеры доставили все в Одессу, оттуда мы уже грузовиками привезли в Николаев! Спасибо всем, кто в это непростое время помогает нашему городу!» - сообщил он.

Также Александр Сенкевич добавил, что для доставки гуманитарных грузов в Николаев нужен транспорт. Поэтому он попросил тех, кто может помочь с этим вопросом, обращаться по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

+380675111616 Юрий