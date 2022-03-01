Из-за войны ряд услуг в «Дії» стали недоступны – в целях безопасности приложение отключили от реестров

Администрация приложения госуслуг «Дія» приняли решение отключить государственные реестры, чтобы предотвратить утечку информации.

Об этом они сообщили в Telegram.

В частности, при повторной авторизации в «Дія» личные документы перестали отображаться, а сгенерировать новые сейчас нельзя.

«В то же время это еще раз доказывает безопасность «Дії», потому что она просто отражает данные из реестра», - подчеркнули они.

Недоступной также стала функция получения денежного вознаграждения за вакцинацию против Covid-19.

«С 26 февраля 2022 года Минэкономики приостановило выплату средств за вакцинацию в рамках услуги е Поддержка. Однако граждане, уже оставившие заявки, деньги получат», - уточнили они.

Услуга генерации COVID-сертификат, передачи электронного варианта техпаспорта и других документов также недоступна.

В то же время они отметили, что сервисы, необходимые в военное время доступны. Среди них «єПідтримка», помощь армии и «Дія TV».

Администрация «Дія» добавили, что вместе с этим была обновлена услуга, благодаря которой предприниматели и наемные работники с территорий, где ведутся активные боевые действия, смогли получить выплату размером 6500 гривен на карту єПідтримка.

Известно, что менее чем за сутки более 700 тысяч украинцев оставили заявку в приложении на получение денежной помощи от государства.