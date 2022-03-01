Звание Героя Украины получили еще 14 воинов ВСУ, шесть из них – посмертно

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10.03.2022 14:26

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них, – посмертно.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено:

Блоси Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту

Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту

Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту

Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику

Корпану Александру Богдановичу – капитану

Летуну Андрею Николаевичу – подполковнику

Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено:

Бови Евгению Петровичу – майору

Боечку Василию Васильевичу – капитану

Морозу Олегу Романовичу – сержанту

Николюку Виктору Дмитриевичу – генерал-майору

Пономаренко Вячеславу Анатольевичу – подполковнику

Самофалову Валерию Михайловичу – матросу

Ходи Леониду Алексеевичу – полковнику

Яковенко Александру Алексеевичу – подполковнику.

Напомним, что ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 воинам.

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