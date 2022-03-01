Звание Героя Украины получили еще 14 воинов ВСУ, шесть из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них, – посмертно.
Об этом сообщает Верховная Рада.
Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено:
Блоси Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту
Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту
Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту
Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику
Корпану Александру Богдановичу – капитану
Летуну Андрею Николаевичу – подполковнику
Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено:
Бови Евгению Петровичу – майору
Боечку Василию Васильевичу – капитану
Морозу Олегу Романовичу – сержанту
Николюку Виктору Дмитриевичу – генерал-майору
Пономаренко Вячеславу Анатольевичу – подполковнику
Самофалову Валерию Михайловичу – матросу
Ходи Леониду Алексеевичу – полковнику
Яковенко Александру Алексеевичу – подполковнику.
Напомним, что ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 воинам.