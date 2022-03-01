Жителям оккупированного Бердянска обещают российские паспорта и списание долгов

В оккупированном Бердянске по радио объявили, что через два дня жители смогут получить паспорт гражданина РФ.

Об это сообщает «Украинская правда».

Российские оккупанты пообещали жителям города списать долг за коммунальные услуги и с ближайшие дни раздать новые парпорта.

Кроме того, по радио играет российский гимн и подаётся информация пропагандистов.

В свою очередь, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать по радио российскую пропаганду.

«Журналистов в Бердянске заставляют, чтобы они по радио российскую пропаганду вели. Под дулами автоматов. Переписали их адреса, их родственников в адрес, и заставляют их всякую фигню выпускать в эфир», - сказал Старух.

Он также рассказал о том, что в Мелитополе россияне организовывали постановочную раздачу гуманитарной помощи.

«Возят гуммопомощь, никто не пришел – есть два автобуса с дежурными бабушками, которые вышли, получили, рассказали, как хорошо в России, и это сняли и показывают на свое телевидение. Это в Мелитополе такое было, в частности», - рассказал глава ОВА.

Напомним, что ранее Президент Зеленский призвал жителей Донбасса и временно оккупированных городов выходить на протест против РФ.