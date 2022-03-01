В Николаеве от кинотеатра «Родина» отправляются эвакуационные автобусы на Одессу – оттуда на поезде можно добраться в Польшу, Венгрию и Румынию

ООО «Ника-Тера» каждый день организовывает для жителей Николаева эвакуационные автобусы на Одессу.
Об этом сообщает Корабельная районная администрация.
Горожан везут до Одессы, откуда они на эвакуационных поездах могут отправится в Венгрию, Польшу, Румынию.
Сбор желающих происходит с 7:00 до 7:30 на улице Московская, 9 возле кинотеатра «Родина».
Встречают волонтеры, организовано временное размещение на железнодорожном вокзале и питании.
Телефоны для связи:
+380505768957,
+380664070007,
+380633677378