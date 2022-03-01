В Николаеве от кинотеатра «Родина» отправляются эвакуационные автобусы на Одессу – оттуда на поезде можно добраться в Польшу, Венгрию и Румынию

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10.03.2022 15:30

ООО «Ника-Тера» каждый день организовывает для жителей Николаева эвакуационные автобусы на Одессу.

Об этом сообщает Корабельная районная администрация.

Горожан везут до Одессы, откуда они на эвакуационных поездах могут отправится в Венгрию, Польшу, Румынию.

Сбор желающих происходит с 7:00 до 7:30 на улице Московская, 9 возле кинотеатра «Родина».

Встречают волонтеры, организовано временное размещение на железнодорожном вокзале и питании.
Телефоны для связи:
+380505768957,
+380664070007,
+380633677378

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