В Николаеве от кинотеатра «Родина» отправляются эвакуационные автобусы на Одессу – оттуда на поезде можно добраться в Польшу, Венгрию и Румынию

ООО «Ника-Тера» каждый день организовывает для жителей Николаева эвакуационные автобусы на Одессу.

Об этом сообщает Корабельная районная администрация.

Горожан везут до Одессы, откуда они на эвакуационных поездах могут отправится в Венгрию, Польшу, Румынию.

Сбор желающих происходит с 7:00 до 7:30 на улице Московская, 9 возле кинотеатра «Родина».