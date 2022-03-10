Улицу в столице Литвы, на которой расположено посольство РФ, переименовали в честь Героев Украины

В городе Вильнюс, появилась улица Героев Украины. На ней расположено только одно здание – посольство Российской Федерации.

Об этом сообщает Delfi.

Мэр Вильнюса сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России против Украины. Он добавил что «каждый работник российского посольства теперь должен будет почтить Героев Украины на своих визитках».

На улице установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском.

Более того, на адрес посольства России уже пришло письмо, на котором указано новое название улицы.

Напомним, что ранее аналогичную процедуру провели в столице Албании: улицу с посольством РФ переименуют в «улицу Свободной Украины».