Авто для армии: Компания «Прометей» передала очередную партию гуманитарной помощи ВСУ и Терробороне

В рамках программы поддержки армии, в адрес ЗСУ и Терробороны Компанией были переданы Квадроцикл Polaris и кросовер Renault Duster.

Об этос ообщает пресс-служба ГК «Прометей».

«Автомобиль или собственный автопарк всегда являлись гарантией быстрой доставки. Сейчас, другое время и законы мирной жизни срабатывают не на 100%, но тем менее, логистическая автономность сейчас также является основополагающим фактором как в вопросах обеспечения, так и в вопросах безопасности, - отметили в компании.

Кроме того, компания сообщила об открытии логистического центра по сбору гуманитарной помощи для армии. При координации оперативного штаба реагирования ГК «Прометей» и в тесном сотрудничестве с Николаевской ОВА, предприятие в режиме 24/7 обеспечивает процессы, связанные с поставкой гуманитарной помощи в адрес региональных подразделений ВСУ и терробороны.

Вместе с тем, ГК «Прометей» сейчас выделила несколько ключевых направлений работы:

- поддержка украинской армии;

- обеспечение продовольственной безопасности страны.

«Мы надеемся, что украинский бизнес максимально сплотился вокруг единой цели и равнодушных не осталось. Все предприятия Компании «Прометей»: производственные, элеваторный дивизион, автонаправление и др. оперативно реагируют на запросы местных громад, ЗСУ, территориальной обороны. Очень хорошо, что есть прямая коммуникация с представителями Николаевской ОВА. «Здесь и сейчас»! Все едины в понимании, что именно так мы должны действовать в сложившейся ситуации», - прокомментировали в пресс-службе компании.

СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА!