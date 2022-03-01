Еще 18 общин Николаевщины обратились к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной

Общины Николаевской области призывают НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы наши воины могли защищать страну.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Глава облсовета отметила, что российские кафиры ежедневно доказывают всему миру, что они изверги, ведь обстреливают роддома и детской больницы. Разрушают гражданскую инфраструктуру.

Анна Замазеева добавила, что на 10 марта, в Украине, погиб 71 ребенок, еще более 100 были ранены.

"Громады Николаевщины выражать свою позицию и призывают закрыть небо над Украиной!" Уже документально свою позицию оформили: - Николаевский облсовет

- Николаевская городская

- Николаевский районный совет

- Баштанский райсовет

- Первомайский райсовет

- Вознесенский райсовет

– Первомайский горсовет

- Южноукраинский городской совет

- Новоодесский горсовет

- Баштанский горсовет

- Кривоозерский поселковый совет

- Домановский поселковый совет

- Арбузинский поссовет

- Врадиевская поссовет

- Березанский поселковый совет

- Веселиновский поселковый совет

- Казанковский поссовет

- Мигиевский сельсовет

- Мостовский сельсовет

- Вольнозапорожский сельсовет

- Каменомостовский сельсовет Итого победим! Слава Украине!» – заявила она.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собирают подписи под обращением, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной.