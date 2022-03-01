Пиротехники Николаева продолжают очищать город от взрывоопасных предметов

В четверг, 10 марта, пиротехники ГСЧС проводили работы по разминированию районов Николаева от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГСЧС.

Каждый день в службу поступают сообщения от жителей Николаева о оставшихся после обстрелов боеприпасах.

«Больше всего встречаются кассетные боеприпасы от реактивных систем залпового огня, артиллерийские и инженерные боеприпасы, встречаются авиационные бомбы», - сказано в сообщении.

Они также добавили, что вместе с другими взрывоопасными предметами пиротехники изъяли замаскированную в траве и почве противотанковую мину.

Сотрудники службы напомнили, что любые взрывоопасные предметы нельзя поднимать, доставать из почвы, сдвигать с места, бросать или разбирать – это может привести к травме и даже гибели людей.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо позвонить в 101 или 102 и предоставить информацию о месте его обнаружения. До прибытия пиротехников рекомендуется ограничить доступ людей к ним, особенно это касается детей.

Напомним, что ранее николаевские пиротехники вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов.