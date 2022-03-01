В Николаеве в тестовом режиме запустят коммунальный транспорт в Корабельный район

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что 11 марта в тестовом режиме планируется наладить рейс в Корабельный район.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На линию выйдет транспорт, который будет курсировать тремя маршрутами.

Маршрут: 6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района). Выезд из 6-й Слободской в 6:30, 7:30, 15:00, 16:00, 17:00. Выезд от Универсама: 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30.

Напомним, что ранее «Николаевэлектротранс» сообщил маршруты, по которым ездят троллейбусы и трамваи.