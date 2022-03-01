Около 12 тысяч николаевцев уже эвакуировались из города – завтра рейсом до Одессы отправят еще 250 человек

По состоянию на 10 марта из Николаева эвакуировалось более 10 тысяч горожан. Еще порядка двух тысяч николаевцев вывезло предприятие КП «Николаевпасстранс».

Об этом 10 марта заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время своего онлайн-эфира.

Мэр отметил, что каждый эфир меня спрашивают об эвакуации. По его мнению, все кто хотел эвакуироваться - уже выехали из города. Но есть и те, кто хочет уехать, но нет возможности, поэтому их может эвакуировать городская власть.

— По состоянию на 10 марта разными организациями из города эвакуировано более 10 тысяч граждан. Наше КП вывезло около 2 тысяч граждан. КП перевозит людей на границу с Молдавией в село Поланка и на жд вокзал Одессы. На протяжении сегодняшнего дня записалось около 3 тысяч граждан. Завтра будет первый рейс на Одессу. Мы отправим 250 николаевцев. На 12 марта запланирован рейс до границ Молдовы в зависимости от наличия автобусов. Свои автобусы дали «Ника-Тера» и волонтеры, поэтому мы будем делать общий список. Если вы записываетесь, то вам будут звонить и все уточнять. Если у вас есть возможность выехать своим ходом, то езжайте, чтобы не занимать чье-то место в автобусах. Будем увеличивать количество автобусов, чтобы желающие могли выехать, - заявил Александр Сенкевич.

Ранее мэр сообщал, что для эвакуации необходимо заполнить электронную форму https://forms.gle/Qf29Gj5EeQxXDGQD6.