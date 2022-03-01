Николаевцам призывного возраста повестки вручают на блокпостах: «Вас внесут в реестр, а если понадобитесь, то вызовут и будут готовить»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что мужчинам призывного возраста повестки вручают на блокпостах.

Об этом он рассказал в четверг, 10 марта, во время онлайн эфира, передает «Преступности.НЕТ».

— Мужчинам призывного возраста, у которых нет белых билетов, на блокпостах вручают повестки, чтобы они пошли и записались в реестр. Если понадобиться ваша помощь, то будут звонить, вызывать вас и готовить, - объяснил он.

Мэр также отметил, что если понадобится, то он готов взять в руки оружие и защищать город от оккупантов.