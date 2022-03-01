На период войны в «Дія» будет доступен новый цифровой документ, подтверждающий личность

Минцифры анонсировали запуск временной цифровой функции «єДокумент» на период военного времени в приложении «Дія».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Известно, что в целях безопасности на период войны ряд услуг в «Дії» стали недоступны.

После этого было принято решение запустить новый документ, который содержит паспортные данные и РНОКПП.

«С начала полномасштабного вторжения со стороны РФ не все люди, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, имеют бумажные паспорта. Так что запускаем временный цифровой документ на период военного времени», - сказано в сообщении.

Уточняется, что документ будет доступен всем пользователям «Дії» - для этого необходимо обновить приложение.

Напомним, что ранее, Минцифры создало чат-бот «єВорог», где можно сообщить о передвижении оккупанта.