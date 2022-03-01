Президент Зеленский наградил трех бойцов батальона «Святой Николай» – двоих из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил троих бойцов полиции особого назначения роты «Николаев».
Соответствующий указ глава государства подписал 10 марта.
Орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно награждены лейтенант полиции Юрий Кравченко и капитан полиции Ярослав Лукьяненко.
Медалью «Защитнику Отечества» отмечен старший лейтенант полиции Владислав Макаренко.
Все они бойцы полиции особого назначения роты «Николаев», которые 26 февраля вместе с коллегами и военными защищали наш город от вражеского вторжения. Во время боев двое полицейских погибли, еще пятеро получили ранения. Стражи порядка проявили исключительный героизм и отвагу в борьбе за территориальную целостность нашей страны.
«Война навечно забрала одних из лучших, но в сердцах нынешнего и будущих поколений навсегда останется память о тех, кто честно и до последнего вздоха исполнял свой долг – обязанность защищать Родину», – написал начальник ГУ НП в Николаевской области Сергей Шайхет.