В сети опубликовали актуальный список работающих аптек в Николаеве

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11.03.2022 10:06

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала список аптек, которые работают 11 марта.

Глава Облсовата опубликовала его в своем Telegram-канале.

Следует отметить, что при объявлении воздушной тревоги аптеки могут закрыться.

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