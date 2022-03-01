«Николаевгаз» продолжает восстанавливать поврежденные в результате российскийх артиллерийских обстрелов сети

По состоянию на 11 марта, благодаря оперативной и профессиональной работе специалистов были отремонтированы шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП) и восстановлено газоснабжение до 335 домовладений в Вознесенске. Также есть газоснабжение в Витовском районе.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Работы по ремонту ШГРП проходили под канонаду вражеских обстрелов, где все вокруг усыпано снарядами и обломками. Каждый день наши бригады делают все возможное, чтобы обеспечить вас необходимым ресурсом, чтобы в такое сложное время вы могли приготовить еду и согреться», - говорится в сообщении.

АО «Николаевгаз» просит граждан по возможности произвести оплату за распределение (доставку) газа.

«Компания с пониманием относится к своим потребителям, но просим поддержать нас и наших специалистов», - обратились в «Николаевгазе».

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