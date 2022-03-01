«Говорю: дайте мне пожрать и выпить, иначе я вас всех перех*ярю»: Оккупанты рассказали близким о мародёрстве, больших потерях и желании вернуться домой

В сети опубликовали новые отрывки перехваченных разговоров российских оккупантов с близкими.

Видео на своем YouTube-канале разместил советник главы МВД Антон Геращенко.

Военнослужащий российской армии признался, что заходил в дома мирных жителей, и угрожая им мародерничал.

Оккупант (О): Я в деревне ночую Собеседник (С): В доме? О: Просто дом взорвал. Здесь на танке заезжаешь просто в ограду, с автоматом выходишь из танка, заходишь в дом и все. Говоришь: «Дайте мне пожрать и выпить быстро, иначе я вас всех перех*ярю». С: Так, а нах*я мирных жителей-то трогать, ты долба*еб или что? О: Ну потому что это называется мародерство.

О своем опыте мародерства рассказал еще один российский оккупант.

О: Мы же вроде думали, что все их этот вроде в кольцо прижали, а тут на нас напали бл*ть. Сухпай и че в доме найдем. Дом зашли один, вроде бедненький такой, а так *бать.Коробки от айфона, п*здец люди живут, по кайфу люди живут. iPad себе нашел.

Военнослужащий российской армии поделился тем, что украл в Украине много ценног металла, которое потом планирует привести домой.

О: У меня дофигища серебра нового. С: Так. О: Что мне с ним делать? Оставлять или не собирать? С: Ну новое если только, я не знаю. Как вы будете проходить, у вас какой-то досмотр или что? О: Нет, ничего С: Смотри, чтобы мародёрство не прописали. О: Сказали все можно. С: Ну тогда пробуй сохранить и привезти О: Но есть пару цепок, которые нашел на хате С: ну посмотрим, если что – я зачищу, если это, посчитаешь нужным привезти, я умею с металлом работать.

Другой российский солдат во время телефонного разговора поделился с отцом большими потерями российской армии и желанием вернуться домой.

О: Нас и обстреливали нах*й и бомбили бл*. С: Сын, я миллион раз проклял себя, что я тебе контракт этот сосватал бл*ть. О: Хочу домой нах*й. С: Есть погибшие, да? О: Бывает такое, что и сама себя х*ярим. С: Чего? Сами себя? О: Долбо*бы потому что *баные. … С: А в плен-то никто не попал? О: У нас без вести пропавших дох*я тоже. Я один из отделения остался. У нас взвод был 22 человека, осталось 8. Нас самого начала на*бали по-крупному пару раз. Я блять столько крови, раненых, мертвых не видел никогда. У Барика нах*й обе, все конечности – обе ноги, обе руки. В основном ноги у всех. Х*й нас увезут отсюда.

В ходе разговора так же всплыло то, что российские СМИ передают ложную информацию о ходе военных событий в Украине.

С: А Хрусталев говорит «все целы, все живы, все за*бись». О: Да пошел он нах*й! Если спросишь убивал ли я людей? Я скажу «да». С: По новостям 500 погибших всего и 1500 раненых. О: Такой п*здешь *банный. На самом деле все так ху*во.

Другой оккупант сказал, что не нужно ехать на войну, так как украинская армия оказывает сильное сопротивление и не собирается сдавать позиции.

С: туда стоит ехать, нет? О: Не стоит вообще. С: Понятненько. О: Мы вчера не сдохли чуть нах*й. С: А что было-то у вас? О: Нас из самолета бл*ть, обстреливали. Вчера на мине чуть-ли не подорвались, трехануло п*здец как. С миномета *бть. С: Ах*еть, да ну нах*й. … С: Чем вы занимаетесь сейчас? О: Стоим пока что. А так нас чуть не расх*ярило несколько раз. Нам повезло короче, если мы обратно сейчас поедем, х*й его знает, потери по любому будут. Потому что столько раз нас х*ярили бл*ть. Нам повезло просто п*здец. … О: Хочешь поржать? Тут Лапину полковника дают, еще орден мужества, а танкистов дох*я погибло, в плену дох*я. Мы тут короче говоря, застряли. Лапин говорит: «пох*й на артиллерию, едем дальше» С: Них*я себе. О: Власть нас вообще за людей не считает , бл*ть.

Напомним, что ранее сбитый российский летчик рассказал, что знал, что будет бомбить мирных граждан, но все равно выполнил преступный приказ.