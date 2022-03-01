«Говорю: дайте мне пожрать и выпить, иначе я вас всех перех*ярю»: Оккупанты рассказали близким о мародёрстве, больших потерях и желании вернуться домой

В сети опубликовали новые отрывки перехваченных разговоров российских оккупантов с близкими.
Видео на своем YouTube-канале разместил советник главы МВД Антон Геращенко.
Военнослужащий российской армии признался, что заходил в дома мирных жителей, и угрожая им мародерничал.
Оккупант (О): Я в деревне ночую
Собеседник (С): В доме?
О: Просто дом взорвал. Здесь на танке заезжаешь просто в ограду, с автоматом выходишь из танка, заходишь в дом и все. Говоришь: «Дайте мне пожрать и выпить быстро, иначе я вас всех перех*ярю».
С: Так, а нах*я мирных жителей-то трогать, ты долба*еб или что?
О: Ну потому что это называется мародерство.
О своем опыте мародерства рассказал еще один российский оккупант.
О: Мы же вроде думали, что все их этот вроде в кольцо прижали, а тут на нас напали бл*ть.
Сухпай и че в доме найдем. Дом зашли один, вроде бедненький такой, а так *бать.Коробки от айфона, п*здец люди живут, по кайфу люди живут. iPad себе нашел.
Военнослужащий российской армии поделился тем, что украл в Украине много ценног металла, которое потом планирует привести домой.
О: У меня дофигища серебра нового.
С: Так.
О: Что мне с ним делать? Оставлять или не собирать?
С: Ну новое если только, я не знаю. Как вы будете проходить, у вас какой-то досмотр или что?
О: Нет, ничего
С: Смотри, чтобы мародёрство не прописали.
О: Сказали все можно.
С: Ну тогда пробуй сохранить и привезти
О: Но есть пару цепок, которые нашел на хате
С: ну посмотрим, если что – я зачищу, если это, посчитаешь нужным привезти, я умею с металлом работать.
Другой российский солдат во время телефонного разговора поделился с отцом большими потерями российской армии и желанием вернуться домой.
О: Нас и обстреливали нах*й и бомбили бл*.
С: Сын, я миллион раз проклял себя, что я тебе контракт этот сосватал бл*ть.
О: Хочу домой нах*й.
С: Есть погибшие, да?
О: Бывает такое, что и сама себя х*ярим.
С: Чего? Сами себя?
О: Долбо*бы потому что *баные.
…
С: А в плен-то никто не попал?
О: У нас без вести пропавших дох*я тоже. Я один из отделения остался. У нас взвод был 22 человека, осталось 8. Нас самого начала на*бали по-крупному пару раз. Я блять столько крови, раненых, мертвых не видел никогда. У Барика нах*й обе, все конечности – обе ноги, обе руки. В основном ноги у всех. Х*й нас увезут отсюда.
В ходе разговора так же всплыло то, что российские СМИ передают ложную информацию о ходе военных событий в Украине.
С: А Хрусталев говорит «все целы, все живы, все за*бись».
О: Да пошел он нах*й! Если спросишь убивал ли я людей? Я скажу «да».
С: По новостям 500 погибших всего и 1500 раненых.
О: Такой п*здешь *банный. На самом деле все так ху*во.
Другой оккупант сказал, что не нужно ехать на войну, так как украинская армия оказывает сильное сопротивление и не собирается сдавать позиции.
С: туда стоит ехать, нет?
О: Не стоит вообще.
С: Понятненько.
О: Мы вчера не сдохли чуть нах*й.
С: А что было-то у вас?
О: Нас из самолета бл*ть, обстреливали. Вчера на мине чуть-ли не подорвались, трехануло п*здец как. С миномета *бть.
С: Ах*еть, да ну нах*й.
…
С: Чем вы занимаетесь сейчас?
О: Стоим пока что. А так нас чуть не расх*ярило несколько раз. Нам повезло короче, если мы обратно сейчас поедем, х*й его знает, потери по любому будут. Потому что столько раз нас х*ярили бл*ть. Нам повезло просто п*здец.
…
О: Хочешь поржать? Тут Лапину полковника дают, еще орден мужества, а танкистов дох*я погибло, в плену дох*я. Мы тут короче говоря, застряли. Лапин говорит: «пох*й на артиллерию, едем дальше»
С: Них*я себе.
О: Власть нас вообще за людей не считает , бл*ть.
Напомним, что ранее сбитый российский летчик рассказал, что знал, что будет бомбить мирных граждан, но все равно выполнил преступный приказ.